Mehl, Malz und mehr

(c) imago images / Westend61 (Daniel Ingold via www.imago-images.de)

Nachdem vor allem die Österreicherinnen ihre Leidenschaft zum Brotbacken entdeckt haben, steigt auch das Interesse an der Vielfalt der Mehle. Es gibt weit mehr als griffig und glatt.

1. Kruste und Krume, Heumühlgasse 3/1, 1040 Wien, ✆ 0664/926 47 72, www.krusteundkrume.at

Barbara van Melle hat mit ihrem Brotbackatelier Kruste und Krume so etwas wie ein Kompetenzzentrum fürs Brotbacken geschaffen. Kurse werden derzeit ins Internet verlegt. Die passenden Mehle, Saaten, Gewürze, Malz, aber auch Zubehör zum Brotbacken sind im Onlineshop erhältlich. Oder aber in der Greißlerei, die freitags (10 bis 17 Uhr) geöffnet hat, und um Vorbestellungen bittet (bis Donnerstag, 20 Uhr, an office@krusteundkrume.at).



2. Ofner der Backprofi, www.derbackprofi-shop.at

Christian Ofner bittet seine Kunden dieser Tage um Geduld. Aufgrund der großen Nachfrage kann es derzeit bis zu zwölf Tage dauern, bis Bestellungen bearbeitet werden. Wer aber geduldig ist, kann hier aus einem reichen Sortiment von Bio-Mehlen, Schrot, Backmischungen, Sauerteig, Gewürzen und anderen Zutaten wählen.

Die beiden Jungunternehmerinnen Sandra Flammer und Elena Hinterreiter-Kern haben mit Urkorn Kornelia einen Fertigteig aus älteren Getreidesorten entwickelt, mit dem sich recht einfach Brot und Gebäck backen lässt. Urkronteig, Einkornvollkornmehl oder Dinkelvollkornmehl werden via Onlineshop verkauft. Außerdem wurde online zur Back-Challenge ausgerufen.