Joe Biden steht vor dem Kampf seines Lebens

Um Donald Trump im Herbst zu besiegen, muss der Ex-Vizepräsident alles in die Waagschale werfen. Die Coronakrise könnte ihm in die Hände spielen.

Als Joe Biden Anfang der Woche den Präsidenten anrief, um mit ihm über das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie zu beraten, war eigentlich allen klar, dass sich die beiden am 3. November bei der Wahl um die Präsidentschaft als Kontrahenten gegenüberstehen werden – bis auf Bernie Sanders und seinen glühendsten Anhängern. Es dauerte lang, bis auch bei ihnen die Erkenntnis sickerte – zumal in einem Vorwahlkampf, den die Coronakrise nach dem gespenstischen Urnengang in Wisconsin nun endgültig auf Wochen hinaus zum Stillstand bringt.