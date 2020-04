Coronavirus greift an, aber die Waffen schweigen nicht

Obwohl die Covid-19-Pandemie sich weltweit weiter ausbreitet, wird in vielen Krisenregionen weitergekämpft und werden Spannungen geschürt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist Jemen.

Wien. Der Appell von UN-Generalsekretär Antonio Guterres war eindringlich: „Lasst die Waffen schweigen, stoppt die Artillerie, beendet die Luftangriffe. Sofort!“ Angesichts der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie flehte Guterres am 23. März geradezu um einen weltweiten Waffenstillstand. Denn: „Das Virus schert sich nicht um Nationalität oder Ethnizität, um Parteizugehörigkeit oder Religion. Es greift alle an, gnadenlos. Und den höchsten Preis zahlen jene, die am verwundbarsten sind – Frauen und Kinder, die Behinderten, die an den Rand Gedrängten und die Vertriebenen.“