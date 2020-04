Die (erste) harte Phase ist geschafft

Vor vier Wochen haben angekündigte Ausgangsbeschränkungen zu Angst und Panikkäufen geführt. Was ist seither passiert? Eine Chronologie von Schulterschluss bis Aufatmen.

Wien. Schon die Ouvertüre zu diesen vier Wochen der Ausgangsbeschränkungen, der Schul-, Geschäfts- und Lokalschließungen, hatte es in sich. Erst die Horrorbilder aus China, dann kamen die Einschläge näher. Erste Quarantänefälle und Corona-Diagnosen in Österreich, eine Krisen-Pressekonferenz folgt der anderen, bis sich in der Woche vor dem „Lockdown“ die Ereignisse überschlagen: Am Dienstag werden Reisebeschränkungen bekannt, am Mittwoch Schulschließungen, am Donnerstag ist der erste Corona-Todesfall in Österreich zu beklagen.