Streit ums Joggen in Coronazeiten

Ein Jogger vor dem Hintergrund der Kathedrale Notre Dame in Paris am 10. April, zwei Tage nach der Verschärfung der Jogging-Regeln.

Bei den Parisern sind die Jogger seit Beginn der Coronakrise zum Stein des Anstoßes geworden - die Politik hat reagiert.

Als „unverantwortlich", „gedankenlos“ und „egoistisch" wurden und werden Jogger in Paris in der Coronakrise von vielen Unzufriedenen kritisiert. Sie würden die Ausgangsregelungen ausnutzen.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat darauf auch schon reagiert: Seit 8. April sind sportliche Aktivitäten im Stadtgebiet nur noch von sieben Uhr abends bis zehn Uhr vormittags erlaubt. Bis zu sechs Monate Gefängnis werden denen angedroht, die gegen die Regelungen verstoßen.

Generell erlaubt Frankreich bei sportlichen Aktivitäten im Freien wegen Corona nur „Ortsveränderungen von bis zu einer Stunde und in maximal einen Kilometer Entfernung vom eigenen Domizil“.

Jogger gehören eher zur Oberschicht

„Die Ausgangsbeschränkungen kreieren jede Menge Frustrationen“, schrieb die Zeitung „Le Monde“ am Montag über den Unmut von Passanten angesichts der Jogger. „Die meisten davon sind legitim, andere etwas weniger, insofern, also sie ein wenig Eifersucht verraten. So ist es auch mit der immer wieder aufgebrachten Behauptung, dass manche von uns die verbleibenden Freiheiten mehr nützen als andere, und sogar ihre Privilegien missbrauchen.“

Die Zeitung vermutet auch soziale Gründe dahinter: Einer Studie des Sportministeriums aus dem Jahr 2010 zufolge gehört jeder dritte Jogger der oberen oder der Mittelschicht an, generell bei der sportlichen Betätigung nur jeder fünfte.

Studie empfiehlt zehn Meter Abstand

Gestützt werden die Kritiker des Joggings von einer neuen Studie der belgischen Universität KU Leuven und der niederländischen TU Eindhoven. Sie empfiehlt zehn Meter Abstand von Joggern, die in derselben Richtung unterwegs sind. Dieselbe Empfehlung geben sie übrigens auch für langsame Radfahrer ab. Für schnelle sogar: 20 Meter.

