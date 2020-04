Grundausstattung in der Krise: Desinfektionsmittel, Wischtücher, Visiere. So sind derzeit Gerichtssäle bestückt.

Die meisten Gerichtsprozesse werden derzeit Corona-bedingt verschoben. U-Häftlinge haben aber Anspruch auf baldige Verhandlungen. Daher probiert es die Justiz mit Videokonferenzen.

Die Richterin wirkt leicht genervt. Auf der Stirn trägt sie eine Halterung, an der ein Plexiglas-Visier angebracht ist. Zusätzlich sitzt sie hinter einer Plexiglasscheibe. Dabei ist die Angeklagte, eine junge Slowakin, gar nicht im Saal. Sie sitzt im Gefängnis. In U-Haft. Und wird per Video zugeschaltet.