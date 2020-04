Selfie-Sweater: Schau mir auf den Pulli, Kleines!

Topaktuelle Songcontestmode: Daði Freyr Pétursson und seine Band Gagnamagnið lancieren mit ihrem Beitrag für Island einen in Zeiten des verpflichtenden Maskentragens interessanten Look.

Neben den üblichen Schnulzen und Beiträgen fragwürdigen Geschmacks für den - 2020 nicht in der gewohnten Form (am 16. Mai werden nun doch 46 Fernsehstationen einen Eurovisionsabend ausrichten) stattfindenden - Song Contest der Eurovision gibt es auch heuer wieder den einen oder anderen sympathischen Ausreißer mit ansatzweisen Indie-Allüren zu vermerken. Zum Beispiel Island, wie auch schon Samir H. Köck im Feuilleton der „Presse“ vermerkte.

Auch aus Modeperspektive ist das Video zu „Think About Things“ von Daði Freyr Pétursson und seiner Band Gagnamagnið bemerkenswert: Denn die Musiker performen ihren weltbewahrenden Tanz (in der isländischen Version des Lieds geht es wohl um eine extraterrestrische Choreographie, die die Erde retten soll) in augenfälligen türkisen Sweatern mit pixeligen Porträts der jeweiligen Trägerin, des Trägers.

Das ist „in Zeiten wie diesen“ (man erschaudert ja geradezu beim Gebrauch dieser Coronastandardphrase, aber sei's drum) ein interessanter Ansatz: Kreiert wurden die Bühnenkostüme zwar schon Anfang des Jahres, aber derlei ist natürlich in einer Phase des obligatorischen Maskentragens ein ganz gutes Gesichtssubstitut.

Denn wer sicherstellen möchte, dass er von seinem Gegenüber an der Wursttheke erkannt wird, tritt am besten mit dem eigenen Konterfei am Pulli den Gang zum Supermarkt an. Entweder fotorealistisch, oder eben, siehe Daði, in einer pixeligen Abstraktionsvariante. Die Option des unerkannt im öffentlichen Raum Herumspazierens fällt damit allerdings wieder weg.

Selbst das im Copyshop unseres Vertrauens bislang gern georderte Katzenfotoleiberl könnte, wenn dieser Vorschlag Schule macht, seine unangefochtene Vormachtstellung bedroht sehen.

Für alle, die für den Selfie-Sweater-Trend nichts übrig haben und trotzdem Daði toll finden - den Originalpulli gibt es auf der Website des Sängers zu kaufen.