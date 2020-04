(c) APA/AFP/PUNIT PARANJPE

Desinfizierung in einem Armenviertel. Im Slum Dharavi in der indischen Millionenmetropole Mumbai verrichtet ein Bewohner Körperpflege auf der Straße.

In den Armenvierteln wächst der Unmut gegen die Zwangsquarantäne.

Wien. Noch ist es in den unzähligen Armenvierteln der Welt, in den Favelas, Slums, Barrios und Townships an Rändern der großen Metropolen, relativ ruhig. Die Bewohner der Wellblechhütten, oft Großfamilien, harren zusammengepfercht aus, bewaffnete Sicherheitskräfte sorgen draußen auf den Straßen dafür, dass sie die wegen der Covid-19-Pandemie angeordnete Quarantäne einhalten.