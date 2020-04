„Italien steht dank Europa noch auf den Beinen“

Der liberale italienische EU-Abgeordnete Nicola Danti kritisiert die starre Haltung Roms zu Coronabonds und ESM. Er pocht auf eine klare Agenda zur Wiederaufnahme der Produktion und sieht keinen Grund mehr für EU-Bashing.

Italiens Regierung ist bei der EU-Krisenfinanzierung gespalten. Im EU-Parlament stimmten am Freitag Fünf-Sterne-Mandatare gegen den Recovery-Bonds-Kompromiss, die Linksdemokraten hingegen dafür. Wie steht nun Rom vor dem entscheidenden EU-Gipfel am Donnerstag da?



Nicola Danti: Italien zeigt mit dieser gespaltenen Position nicht wirklich Stärke. Dabei war die Abstimmung im EU-Parlament eine starke Antwort auf die Krise und ein mächtiger Appell an den EU-Gipfel: Sogar Parteien, die Coronabonds strikt ablehnen, etwa die CDU oder ÖVP, stimmten zu: Doch die Fünf-Sterne-Bewegung hat gezeigt, wie wenig sie der Aufgabe gewachsen ist, diese Krise zu bewältigen. Die Herausforderungen sind aber jetzt viel zu groß, um nur auf das maximale Ergebnis zu setzen.



Ist damit die Vergemeinschaftung der Schulden vom Tisch?