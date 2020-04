Afrikas Balanceakt zwischen Krankheit und Hunger

Die Zahl der Infektionen steigt auf dem Kontinent. Im schlimmsten Fall könnten dem Virus laut Experten bis zu 3,3 Millionen Afrikaner zum Opfer fallen. Doch strenge Gegenmaßnahmen bergen sozialen Sprengstoff und gefährden vor allem die ärmsten Bevölkerungsteile.

Wenn es nach John Magufuli geht, gibt es ein einfaches Mittel gegen Covid-19: das Gebet. Der Präsident des ostafrikanischen Landes Tansania, der seiner brachialen Art den Spitznamen „Bulldozer“ verdankt, verordnete seinem Volk am Wochenende drei Tage des Betens. Denn, so die Argumentation des Staatschefs, in einem Körper, in dem Gott wohne, finde das Virus kein Einfallstor. Schulen und Universitäten sind zwar geschlossen. Doch sonst nimmt das Leben in dem mehrheitlich christlichen Land seinen Lauf. Die Märkte sind geöffnet, Gottesdienste finden statt. „Gott wird uns schützen“, wiederholt Magufuli mantraartig.