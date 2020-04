Wein trinken auf Facebook

(c) Bayer

Katja Bernegger und Patrick Bayer vom Weingut "Herbert Bayer - In Signo Leonis".

Patrick Bayer und Katja Bernegger laden einmal die Woche zum Weinverkosten im Internet. Die passenden Weine kann man vorab bestellen.

Vor zwei Jahren stellte Katja Bernegger vorsichtig die Frage, ob man denn die Weinverkostungen, zu denen ihr Lebensgefährte Patrick Bayer als Geschäftsführer des Weinguts „Heribert Bayer – In Signo Leonis“ regelmäßig fuhr, nicht auch online veranstalten könnte: Eine Autofahrt von acht Stunden (in eine Richtung), um dann zwei Stunden bei einem Degustationsmenü dabei zu sein, erschien ihr als Quereinsteigerin in die Winzerbranche doch aufwendig.