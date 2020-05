Corona hin oder her: Das Forum Alpbach findet heuer statt

Präsident Franz Fischler will das Forum heuer deutlich abspecken. Es sollen weitaus weniger Gäste in das Tiroler Bergdorf kommen. Notgedrungen. Aber auch in Zukunft sollen Vortragende verstärkt digital zu Wort kommen.

Das Europäische Forum Alpbach, Selbstbeschreibung: „Im August verwandelt sich das Tiroler Bergdorf Alpbach für 17 Tage in die sommerliche Diskurshauptstadt Europas.“ Das Forum Alpbach, Realität: Es wird heuer trotz Pandemie stattfinden. Aber in deutlich abgespeckter Form.



Forum-Präsident Franz Fischler macht gewissermaßen aus der der Not eine Tugend. Heißt: Das Forum Alpbach soll heuer analog und digital stattfinden. Und dieses neue Konzept soll auch in Zukunft gelten. Fischler: „Das heurige Forum wird so etwas wie ein Pilotprojekt.“ Das Forum Alpbach soll also einer Neuorganisation unterzogen werden.