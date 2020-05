Spanien fährt Tourismus mit Sicherheitsabstand hoch

Hotels, Restaurants und Museen öffnen im Mai.

Madrid. Wegen der Coronakrise rechnet Spanien mit einer Explosion seines Haushaltsdefizits auf mehr als zehn Prozent. Es wäre das größte Budgetloch seit 2012. Nun will Spanien den Tourismus, den Motor der spanischen Wirtschaft, wieder hochfahren.

„Wir wollen Spanien wieder in Bewegung setzen“, sagt Regierungschef Pedro Sánchez. „Aber zugleich müssen wir die Gesundheit und das Leben der Bürger schützen.“ Am Freitag wurden von den spanischen Behörden 1175 neue Infektionen gemeldet – ein vergleichsweise geringer Anstieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Die Gesamtzahl der durch Tests verifizierten Covid-19-Erkrankungen stieg auf 215.216. Die Zahl der Toten kletterte um 281 auf 24.824.

Die erste Lockerung der härtesten Ausgangsbeschränkungen Europas trat bereits vor einigen Tagen in Kraft: Kinder dürfen nun wieder für eine Stunde täglich ins Freie. Von diesem Samstag an darf auch die erwachsene Bevölkerung für Sport und Spaziergänge wieder stundenweise vor die Tür. Eine Erleichterung, die von den Bürgern, die seit dem 15. März unter kollektiver Quarantäne stehen, ersehnt wird.

Am Montag werden dann Friseure und andere Dienstleister wieder öffnen. Eine Woche später, am 11. Mai, dürfen Hotels, gastronomische Außenterrassen, Einzelhandelsgeschäfte, Kirchen und Museen die Türen öffnen – wenn auch mit strengen Auflagen. Pools bleiben noch geschlossen. In Kirchen darf nur jeder dritte Sitzplatz besetzt werden. Am 25. Mai können Restaurants, Bars und Cafés in ihren Innenräumen Gäste bewirten. Im Juni sollen schließlich die Strände geöffnet werden und Stierkämpfe stattfinden. (ze)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2020)