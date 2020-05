In der Alster schwimmen wieder die Schwäne

Hafen, Fischmarkt, St. Pauli, Michel, Elbphilharmonie – alles schon gesehen. Das Wahrzeichen Hamburgs ist aber ein anderes: die Alsterschwäne. Ihr Auftrieb ist ein Spektakel, eigentlich.

Einen Hamburger Schwan zu beleidigen war im Jahr 1664 nicht nur unschicklich, sondern auch gefährlich. Nicht, weil sich vielleicht das Tier gegen Übergriffe zur Wehr setzte: „Wer einen Schwan beschimpfte, verletzte oder tötete, der beleidigte damit die Stadt Hamburg. Es war unter Strafe verboten“, erklärt Olaf Nieß, Alsterschwanbeauftragter, zu dem alten Stadtsymbol. „In früheren Jahrhunderten war es nur Monarchen vorbehalten, Schwäne auf öffentlichen Gewässern zu halten. Doch auch die Hamburger Stadtväter nahmen sich das Privileg heraus und demonstrierten damit Freiheit und Unabhängigkeit.“ Nieß besetzt einen der ältesten, seit 1674 existierenden Behördenposten Hamburgs – eine Art „Schwanenvater“. Bis 1996 kümmerte sich sein Vater, Harald, um das edle Federvieh, 45 Jahre lang.



Der Auftrieb im Frühjahr ist stets ein Spektakel mit vielen Zuschauern auf den Brücken und auf dem Leinpfad, einem einstigen Treidelweg. Nur in diesem denkwürdigen Frühling nicht, hier erfolgt der Auftrieb auch später als gewöhnlich. Vor einem Boot der Wasserschutzpolizei gleiten Motorkähne des Schwanenwesens über den Fluss. Sie eskortieren die etwa 120 Höckerschwäne aus dem Winterquartier im Eppendorfer Mühlenteich in den Alstersee im Stadtzentrum. Mittendrin Nieß, der mit seinem Boot (WS4 Schwan) in rasanten Manövern den Tieren Respekt einflößt – „damit keiner trödelt oder abdriftet“.