Allein auf dem Roten Platz: Putins verpatzter Siegestag

Der 75. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über Nazi-Deutschland sollte groß gefeiert werden. Doch die Militärparade wurde verschoben, ausländische Gäste bleiben aus. Und virtuelles Gedenken ist ein schwacher Ersatz für den auf Massenmobilisierung setzenden Kreml.

Wenn Wladimir Putin am Samstag am Grabmal des unbekannten Soldaten Blumen ablegen wird, wird es im Zentrum Moskaus gespenstisch leise sein. In den an der Westmauer des Kreml gelegenen Alexandergarten werden ihn nur ein paar Offizielle und Bodyguards begleiten. Am 9. Mai, der als Siegestag einer der wichtigsten russischen Feiertage ist, bleiben Massenveranstaltungen untersagt. Putin wird sich um 10 Uhr Ortszeit aus dem Alexandergarten an die russischen Bürger wenden, ihnen zum historischen Sieg gratulieren und sie zum Durchhalten in der Coronakrise aufrufen.