Diese 13 Aktien kennen seit der Coronakrise kein Halten mehr

Die Krise hat neue Trends geschaffen oder alte verstärkt. Diese 13 Titel sind die Überflieger des Jahres.

In Ländern, die aufgrund ihrer Geschichte mehr krisenerfahren sind als der Westen, haben sich auch sprachlich einprägsame Bezeichnungen dafür herausgebildet, dass einer Menge von Verlierern immer auch einige Sieger gegenüberstehen. Im Russischen etwa: „Für die einen ist es (wie) Krieg, für die anderen (wie) die eigene Mutter“, sagt man dort über die zwei Seiten einer Krise.



Auch an der Börse wird dies wieder augenfällig. Zwar hat nach dem Absturz vom März auf dem gesamten Markt eine rasante Erholung stattgefunden. Aber einige Sektoren und Einzelwerte – zum Teil auch von der „Presse am Sonntag“ rechtzeitig empfohlen – haben alle anderen gehörig in den Schatten gestellt und oftmals neue Rekordhochs markiert.



Der Kochboxenlieferant HelloFresh etwa, dessen Aktie sich seit der letzten Besprechung hier vom August 2019 mehr als vervierfacht hat. Nach einem Rücksetzer im März – bei dem übrigens der Vorstand kräftig nachgekauft hat – hat sie sich auf ein neues Rekordhoch mehr als verdoppelt. Lieferdienste sind eindeutige Krisengewinner wie die Aktien des deutschen Onlinehändlers für Haustierbedarf, Zooplus, und die der Onlineapotheke, Shop Apotheke, zeigen – zwei Kursverdoppler seit der Besprechung hier Mitte März. Gleich wie der Onlinehändler für Mode, Zalando. Oftmals hat die Krise wohlgemerkt nur den Trend verstärkt.