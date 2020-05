Eingesperrt und ausgegrenzt: Roma und Corona

Drucken



Kommentieren Hauptbild • In Bulgarien und anderen Staaten mit nennenswerten Roma-Populationen werden deren Siedlungen vielfach polizeilich abgeschottet – hier in Krompachy in der Ostslowakei. (c) REUTERS

In Bulgarien hält die Polizei Angehörige der verarmten Roma-Minderheit während der Corona-Krise in ihren Elendsvierteln fest. Die humanitäre Not sowie die wirtschaftliche Krise im Land generell haben zu einer explosiven Lage geführt.

Diesmal ist Atanas Todorow nicht auf eigenen Wunsch in sein Dorf Iwanski im Nordosten Bulgariens zurückgekehrt. Todorow lebt normalerweise ein paar Monate im Jahr im Ausland, arbeitet hart, spart etwas Geld und kommt dann zurück zu seiner Familie. In Bulgarien verbringt er Zeit mit den Kindern, lässt das Haus neu streichen oder kauft einen neuen Fernseher.