Entlastungspaket bringt der Gastronomie 500 Millionen Euro

Die Regierung hat ein Wirtshauspaket angekündigt, das den Umsatz ankurbeln und die Gastronomie steuerlich entlasten soll. Kernpunkt ist die bis Jahresende befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf alkoholfreie Getränke ab 1. Juli.

Wenn die Wirte am 15. Mai unter strengen Auflagen wieder aufsperren dürfen, können sie hoffen, dass möglichst viele Kunden dem Appell für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) folgen werden. „Konsumieren Sie“, sagte der Regierungschef bei der Vorstellung des Wirtshauspakets, das mit rund 500 Millionen Euro höher ausfällt als erwartet. Um der durch die Coronakrise schwer betroffenen Branche unter die Arme zu greifen soll es zusätzlich zum Fixkostenzuschuss, mit dem bis zu 75 Prozent der Fixkosten für drei Monate übernommen werden, ein Bündel von Steuererleichterungen geben.

Gastronomieministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kündigte an, dass die Mehrwertsteuer auf alkoholfreie Getränke von 20 auf 10 Prozent gesenkt wird. Diese Maßnahme soll zwar erst ab 1. Juli gelten, befristet bis Jahresende, den Betrieben aber rund 200 Millionen Euro bringen - indem sie die Preise auf den Getränkekarten gleich belassen und den Steuervorteil als „Extraplus" kassieren. „Unkomplizierte Hilfe ist oft einfacher umzusetzen als mit Milliardenpaketen zu jonglieren“, sagte dazu Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er hofft, dass es gelingt, möglichst viele Betriebe über die Krise zu bringen.

Neben der Anhebung der Pauschalierungsgrenze von 255.000 auf 400.000 Euro, der Erhöhung des Grundpauschales von 10 auf 15 Prozent und der Erhöhung des Mindestpauschalbetrages von 3000 auf 6000 Euro (Gesamtentlastung: 100 Millionen Euro) wird es auch für strukturschwache Regionen eine Erhöhung der Mobilitätspauschale von 2 auf 6 Prozent geben. Dies gilt für Gemeinden bis zu 5000 Einwohner. Für Gemeinden bis 10.000 Einwohner sind es 4 Prozent.

Sektsteuer wird abgeschafft

Eine beträchtliche Rolle im Ausmaß von insgesamt 175 Millionen Euro spielen die von 50 auf 75 Prozent erhöhte Absetzbarkeit von Geschäftsessen sowie die Anhebung der Höchstgrenze für steuerfreie Essensgutscheine (von 4,4 auf 8 Euro) und von 1,1 Euro auf 2 Euro (für Lebensmittelgeschäfte).

Neu ist auch die schon länger diskutierte, dauerhafte Abschaffung der Schaumweinsteuer in Höhe von einem Euro pro Liter, was insgesamt mit 25 Millionen Euro zu Buche schlägt. Zudem soll es Erleichterungen bei der Einstellung von Aushilfskräften geben.

Das Wirtshauspaket belastet den Staatshaushalt nicht zusätzlich. Es fällt in das von der Regierung beschlossene 38 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfspakets, weil, wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sagte, noch Geld vorhanden sei: "Die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in der ganzen Welt sind höchst unsicher. Wenn man ihnen glauben schenken möchte, zum Beispiel der Vorhersage der Kommission, dann dürfte Österreich ein wenig besser durch die Krise kommen als andere Länder. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir schneller und entschiedener gehandelt haben."

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer dankte der Bundesregierung für die Unterstützung. Der Tourismus, die Gastronomie und die Wirtshauskultur im Besonderen seien Herzstücke der österreichischen Wirtschaft. Das Paket diene auch dazu, die Stimmung zu drehen: "Wirtschaft hat auch viel mit Psychologie zu tun. Es gilt: Wer jetzt einkauft, wer jetzt konsumiert, hilft dem Land, seiner Familie und letztlich auch sich selbst", so Mahrer. Das Wirtshauspaket sei auch eine große Joboffensive."Wir müssen alles dafür tun, dass wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Das muss unser gemeinsames Ziel sein."

Sonderregelung für Wiens Buschenschanken

In Wien dürfen Buschenschanken heuer bis Jahresende sowie jeden Tag öffnen, wie das Büro der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) mitteilte. Das ist ansonsten nicht der Fall. Laut Wiener Buschenschankgesetz dürfen die Betriebe normalerweise nur von Mitte April bis Ende Oktober öffnen - und auch das nur von Freitag bis Sonntag bzw. an Feiertagen. Nun habe man auf den Wunsch kleiner Winzerbetriebe reagiert, hieß es. Die Bewirtung von Gästen ist ab 15. Mai täglich erlaubt. Und ausnahmsweise dürfen die Buschenschanken auch bis Ende des Jahres Wein und lokale Schmankerl anbieten.

"Der Wiener Wein, die Heurigen und Buschenschanken prägen unsere Stadt und das Lebensgefühl der Wiener seit jeher. Wir wollen mit dieser Ausnahmeregelung die Wiener Winzer in diesen schwierigen Zeiten unterstützen", so Sima. Die Ausnahmeregelung gilt bis zum 31. Dezember 2020, danach tritt wieder das ursprüngliche Buschenschankgesetz in Kraft.

(APA/Red)