113-Jährige übersteht Corona-Infektion

In Spanien hat die hochbetagte Maria Branyas eine Covid-19-Erkrankung überlebt. Sie ist mit 113 Lebensjahren die älteste Frau des Landes.

Als Maria Branyas einen Harnwegsinfekt und erhöhte Temperatur hatte, wurde sie untersucht und positiv auf das Coronavirus getestet. Heute gilt die 113 Jahre alte Spanierin als geheilt.

„Sie hat die Krankheit überwunden, und es geht ihr sehr gut“, sagte eine Sprecherin einer Seniorenresidenz im nordspanischen Olot, in der Branyas seit 20 Jahren lebt. Branyas gilt als älteste Frau Spaniens.

Sie habe sich im vergangenen Monat infiziert, die Krankheit habe bei ihr aber einen leichten Verlauf gehabt, teilte die Sprecherin weiter mit. Mehrere andere Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims sind an Covid-19 gestorben. Spanien zählt zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt.

Kontakt mit nur einer Pflegerin

Die Frau verbrachte mehrere Wochen auf ihrem Zimmer in der Residenz. Nur eine Pflegerin in Schutzkleidung hatte Zutritt, wie der TV-Sender TV3 berichtete. Auf ihre Langlebigkeit angesprochen, antwortete Branyas, sie habe eben Glück und verfüge über eine robuste Gesundheit.

María Branyas, la mujer más longeva de España, tiene 113 años y ha superardo la covid en la residencia en la que vive en Olot (Girona). Según la asociación Gerontology Research Group, María es, hasta el momento, la persona de más edad en superar el virus en el mundo. pic.twitter.com/7BGNtuXr3G — ES.DECIR (@esdecirdiario) May 12, 2020

Ihre Tochter Rosa Moret, die ihre Mutter in den vergangenen Wochen nicht besuchen durfte, sagte TV3, langsam werde ihre Mutter wieder wie vorher: „Sie hat Lust sich mitzuteilen, sich zu erklären und sie macht sich ihre Gedanken.“

In den vergangenen Jahren wurden in Spanien über Maria Branyas eine Reihe von Artikeln veröffentlicht. Sie kam am 4. März 1907 in den USA zur Welt, wo ihr Vater als Journalist in San Francisco arbeitete. Lebhafte Erinnerungen hat sie den Medienberichten zufolge an die Rückkehr ihrer Familie während des Ersten Weltkrieges per Atlantikfähre nach Europa. Unter anderem erlebte Branyas die Pandemie der Spanischen Grippe von 1918, den Bürgerkrieg (1936–1939) und die Franco-Diktatur.