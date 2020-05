Der Feldzug von Chinas Troll-Armee im Internet

Eine Kampagne in sozialen Medien soll vergessen machen, dass Covid-19 zuerst in China auftauchte. Umso mehr wird der erfolgreiche Kampf der Volksrepublik gegen die Seuche gepriesen.

Die Volksrepublik China hat in den sozialen Medien offenkundig eine breit angelegte Desinformationskampagne lanciert, um ihre Sicht der Dinge zu Covid-19 in der Welt zu verbreiten. Sie zielt darauf ab, vergessen zu machen, dass die Pandemie in China ihren Ausgang genommen hat, und soll die Volksrepublik als das Land der Welt darstellen, das das Virus am wirksamsten bekämpft.