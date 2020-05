„Gefährlich an diesem Virus sind die Düsenflugzeuge“

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Markt in China: Nicht nur Hühner werden gehandelt, sondern auch Wildtiere wie Zibetkatzen und Schuppentiere. (c) Ben Pipe Photography / roberthar/picturedesk.com

Der renommierte US-Wissenschaftler Jared Diamond zieht erste Erkenntnisse aus der Coronakrise: Er erklärt, weshalb Amerikaner Wissenschaftlern nicht trauen, die traditionelle chinesische Medizin Epidemien fördert und einige Nationen Krisen besser bewältigen als andere. Und warum Paranoia hilfreich ist.

Wenn man Jared Diamond telefonisch in Los Angeles erreicht, antwortet er in perfektem Deutsch. Dann wechselt er ins Italienische, er hätte jetzt im Sommersemester eigentlich in Rom politische Geografie lehren sollen, sagt der 82-Jährige. Wegen der Pandemie musste er daheimbleiben.