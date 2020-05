Briefing

Schulischer Schichtbetrieb beginnt: Neun Wochen der Coronavirus-bedingten Schließung kehren heute rund 700.000 Schüler an ihre Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen zurück. Um Ansteckungen zu vermeiden, sieht der Unterricht jedoch ganz anders aus: Klassen werden geteilt, ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. Mehr dazu. [premium]

Lockerungen in mehreren EU-Länder: In Belgien, Griechenland, Spanien, Portugal und Italien beginnt die Woche mit Rücknahmen einzelner Corona-Schutzmaßnahmen. In Italien öffnen u.a. Restaurants, Bars, Friseursalons, Geschäfte und Museen wieder. Auch an den Grenzübergängen hat sich seit dem Wochenende einiges getan. Mehr dazu.

Zukunft der AUA entscheidet sich: Bei der Lufthansa-Tochter AUA stehen entscheidende Tage bevor. Heute beraten die Wirtschaftsprüfer, ob die Pläne des AUA-Vorstands für eine Fortbestehensprognose reichen. Senken sie den Daumen, droht im schlimmsten Fall die Insolvenz. Am Mittwoch tagt dazu der Aufsichtsrat der Fluggesellschaft.

Japan rutscht in eine Rezession: Japans Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte wegen der Pandemie im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt war bereits im Schlussquartal 2019 wegen Erhöhung der Mehrwertsteuer geschrumpft, und zwar nach neuesten Berechnungen um eine hochgerechnete Jahresrate von 7,3 Prozent

Quarantäne in Wiener Obdachlosen-Schlafstelle: Ein obdachloser Mann wurde positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Die Mitbewohner der Notschlafstelle, die mit ihm zu tun hatten, befinden sich nun in unterschiedlichen Einrichtungen. Insgesamt befinden sich noch 120 Personen in der Schlafstelle, darunter zahlreiche drogenkranke Menschen. Mehr dazu.

