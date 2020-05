Angst vor einer zweiten Welle in der Lombardei

In Italien deuten die Pandemie-Zahlen auf eine Entspannung hin. Sorgenkind bleibt aber weiter die norditalienischen Region Lombardei - die Infektionsrate dort ist weiterhin kritisch.

Die Bars sind wieder offen in Mailand. Doch viele trinken ihren Frühstücks-Cappuccino trotzdem vor dem Lokal – vorsichtig, mit Sicherheitsabstand. Und auch wenn in der Lombardei nun seit Montag so gut wie alle Geschäfte oder Restaurants in Betrieb sind – wie fast überall in Italien – erinnert wenig an die quirlige Hektik, mit der die Finanzmetropole zu Vor-Corona-Zeiten in die Arbeitswoche startete.