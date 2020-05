„1, 2, 3“-Öffi-Ticket oder eins, zwei, drei Grün-Wähler weg

Im Nicht-Corona-Teil der Legislaturperiode wird die Rückgewinnung der Kulturszene wohl eines der eher kleineren Probleme der Grünen sein.

Noch vor gut zweieinhalb Jahren gehörten Grün-Wähler einem ziemlich exklusiven Kreis an: Mit 3,8 Prozent oder knapp 190.000 Stimmen (umgerechnet in die momentan geläufige Zahlenwährung etwa elfmal mehr als bisher an Covid-19 Erkrankte in Österreich) flog Not-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek mit ihrer Partei überraschend deutlich und deutlich überraschend aus dem Parlament. Werner Kogler würde wohl noch heute den außerparlamentarischen Christian Lindner geben und nicht den Vizekanzler, wäre da nicht unerwartet Unterstützung von Peter Pilz (in Alpbach), Greta Thunberg (an Freitagvormittagen) und Heinz-Christian Strache (in Form eines Balearen-Tiefs) gekommen. Im Herbst 2019 sammelte Kogler dann mit neongrüner Sonnenbrille und Jazz-Händen knapp 665.000 Stimmen ein (13,9 Prozent), und nach recht geräuschlosen Koalitionsverhandlungen gelobte Anfang dieses Jahres Alexander Van der Bellen die historisch erste Regierung aus Volkspartei und Grünen an. Und dann kam das Virus um die Ecke.

Doch die Grünen stehen nach dem Abgang von Kogler-Weggefährtin Lunacek vor weit kniffligeren Herausforderungen als „nur“ durch die Nachbesetzung der wohl geeigneten, in der Branche geschätzten, in der SPÖ sozialisierten Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer das verlorene Vertrauen der Kulturschaffenden zurückzugewinnen. Für die Anknüpfung an das widerständige Wiener Kulturnetz wird Mayer jedenfalls verlässlich sorgen.

Der Lunacek-Rücktritt wirft erste Schatten auf die Regierungstätigkeit der Grünen. Das grüne Team kam rasch in Tritt und stellt mit Rudi Anschober das kompetente Gesicht der Pandemiebekämpfung. Der Gesundheitsminister hatte in den vergangenen Wochen wohl mehr Bildschirmpräsenz als alle seine Amtsvorgänger der Zweiten Republik zusammen, und behielt die Nerven, wenn die Verordnungen fehlerhaft gerieten. Doch den Bonus aus der Krisenbewältigung wird der Bundeskanzler einstreifen, zumal Sebastian Kurz immer höchstens einen Meter entfernt von Anschober zu finden war.

Der kleinere Koalitionspartner aber wird im bevorstehenden Nicht-Corona-Teil der Legislaturperiode an der für die Grünen fatalen Konstruktion der Türkis-Grünen-Zusammenarbeit zu kiefeln haben: nämlich der Behauptung, die Koalition bringe dem Land das Beste aus beiden Welten. Also jener politischen Erzählung, die besagt, dass die ÖVP ihre harte Migrationspolitik, ihre Wirtschaftskompetenz, ihre Finanzübersicht, ihre außenpolitische Erfahrung und sonst noch ganz viel in die Regierung einbringen wird, während die Grünen sich um das kümmern, was sie am besten können und ihnen naturgemäß am Nächsten steht: die Natur eben.

Reduziert auf die Öko-Partei

Dass sich die Grünen kommunikativ auf dieses Spiel einließen, war ein kapitaler Fehler. Erstens reduziert diese Lesart eine politische Kraft, die seit den 1980ern für alle wichtigen Politikfelder ein ernsthaftes Programm entwickelt hat, auf das, was sie zu Beginn war: auf die Rolle der Öko-Partei. Dadurch wird zweitens der Erfolg der grünen Beteiligung letztlich hauptsächlich an den Fortschritten in dieser grünen Welt gemessen werden. So kann sich etwa die so ambitionierte Leonore Gewessler gerade entscheiden, ob sie als Infrastrukturministerin die Rettung der AUA mitträgt oder sich querstellt. Steuergeld für eine Fluglinie wird in der grünen Wählerschaft nur begrenzt für Jubel sorgen, die Schuld an einer Pleite samt gravierender Folgen für Wirtschaft und Arbeitsplätze aber auch nicht. Das ambitionierte „1, 2, 3“-Öffi-Ticket, das den öffentlichen Verkehr reformieren, synchronisieren und preislich attraktiv machen soll, wäre schon ohne Corona-Budgetloch schwer umzusetzen gewesen. Kommt es nicht, sind eins, zwei, drei wohl ganz viele Wähler weg.

Die ÖVP kann es sich aussuchen: Will sie etwas für ihre Kernwählerschicht tun, werden Einschnitte, egal wo, mit den neuen Schulden gut argumentierbar, will man für Gruppen sorgen, die Türkis ferner stehen, wird Corona auch das hergeben. Für die Grünen jedenfalls, so grotesk das nach dieser Krise klingen mag, beginnt der harte Teil erst. Man muss nur 30 Monate zurückschauen, um zu sehen, wie hoch die Fallhöhe ist.



