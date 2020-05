Asylwerber in Traiskirchen positiv auf Coronavirus getestet

Derzeit werden alle Personen in der Einrichtung auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Ein neues Betretungsverbot gilt bis 3. Juni.

Bei einem Asylwerber im Erstaufnahmezentrum (EAST Ost) in Traiskirchen ist am Mittwoch ein positives Testergebnis auf Covid-19 festgestellt worden. Nun wird ein Screening aller Personen durchgeführt, die sich in der Betreuungsstelle aufhielten. Die niederösterreichische Landesregierung teilte außerdem mit, dass eine neuerliche Verordnung eines Betretungsverbotes - gültig bis 3. Juni - erlassen wurde.

Der Asylwerber zeigte seit dem 15. Mai typische Krankheitssymptome. Wann, wo und durch wen er infiziert wurde, ermittelt die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Baden zurzeit mittels Contact Tracings. Der Betroffene wurde wie von den Behörden vorgesehen von anderen Menschen abgesondert.

Schon im März Infektionen

Bereits Ende März gab es nach dem Bekanntwerden von Covid-19-Erkrankungen im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ein Betretungsverbot. Die Maßnahme wurde bis Ende April verlängert. Danach durften sich die Bewohner wieder außerhalb des Arials bewegen. Damals waren neun Infektionen aufgetreten.

Das Betretungsverbot wurde diesmal damit begründet, dass das Resultat der flächendeckenden Testung nicht durch eine Durchmischung mit neu hinzukommenden Personen gefährdet werden solle. Das Screening in der Betreuungsstelle des Bundes erfolge unterstützend durch das Land Niederösterreich, hieß es.

(APA)