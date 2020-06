Der Backlash fällt aus: Die Zukunft gehört den Frauen

Warum Corona die Gleichstellung entgegen vielen Stimmen und Kommentaren eher beschleunigt als verschleppt.

Weltweit führen Frauen in nur 15 von 193 Ländern eine Regierung an. Mit mehr Frauen in Spitzenfunktionen wäre das Leben mit Corona ein anderes: lebenswerter, familienfreundlicher und solidarischer. Frauen gelten aktuell für viele als die sozialen Verlierer der Krise (siehe dazu auch den „Presse“-Gastkommentar von Brigitte Ratzer und Maciej Palucki: „Gender Equality: Wann, wenn nicht jetzt?“ vom 27. Mai).

Doch etliche Trends sprechen dafür, dass Frauen nach Corona zu den Gewinnern gehören werden. Nicht Gesetze, Geld und Gender-Politik führen zu einem Wandel. In der Arbeitswelt nach Corona geht es um Kommunikation und Zukunftsintelligenz.