So wenige Besucher wie heuer hat es in Island schon lang nicht mehr gegeben.

„Ihr seid die einzigen Gäste“, sagt Baldur an der Rezeption. Was ungewöhnlich ist, immerhin steht das Hotel in Grundarfjördur. Hier kann der Kirkjufell besucht werden – eine der meist fotografierten Sehenswürdigkeiten Islands. Der markante Berg ist als Kulisse für Filme und Serien bekannt, unter anderem war er in „Game of Thrones“ als Pfeilspitzenberg zu sehen.