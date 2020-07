Amerikas unmoralisches Experiment

Die USA akzeptieren Hunderttausende Infizierte, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Doch dem Aufschwung droht das Ende, wenn das Land nicht lernt, die Maske zu lieben.

Wien. Es ist ein Bild mit Seltenheitswert: US-Präsident Donald Trump beim Besuch des Walter-Reed-Militärkrankenhauses, das Gesicht hinter einem blauen Mund-Nasen-Schutz verborgen. Bisher verzichtete der Republikaner weitgehend auf das Tragen einer Schutzmaske – sowie auf jede andere klare Strategie, wie die Ausbreitung der Seuche einzudämmen sei. Mit 66.627 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnete das Land zuletzt die höchste Neuansteckungsrate seit Ausbruch der Coronapandemie. Kalkuliertes Risiko, zum Wohl der Volkswirtschaft. Doch nun droht auch der erhoffte Aufschwung in sich zusammenzubrechen.



Es ist ein „riesiges unmoralisches Experiment, das da in Amerika läuft“, sagte Wifo-Chef Christoph Badelt am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Ein Experiment, das Europa (rein wirtschaftlich betrachtet) allerdings nützen könne. Denn die Konjunktur in Europa hänge immer noch stark vom Zustand der amerikanischen Wirtschaft ab. „Wenn es in den USA eine totale Wirtschaftskrise gibt, könnte das der Nukleus einer echten Weltwirtschaftskrise werden“, warnte der Wifo-Chef.