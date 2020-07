Coronavirus: 362 positive Ergebnisse in Tirol nach Screening-Tests

In Tiroler Schlachthöfen wurde vermehrt getestet

Insgesamt wurden 25.169 Menschen im Rahmen der Screenings getestet, alleine in den letzten sieben Tagen wurden 506 Personen auf das Coronavirus untersucht.

In Tirol haben die Corona-Schwerpunkttestungen bisher 362 positive Testergebnisse zutage gebracht. Insgesamt wurden 25.169 Menschen im Rahmen der Screenings getestet, alleine in den letzten sieben Tagen wurden 506 Personen auf das Coronavirus untersucht. Im selben Zeitraum kamen sechs weitere positive Ergebnisse hinzu, hieß es am Montag vom Land Tirol.

Die Schwerpunkttests wurden auch auf Fleischverarbeitungsbetriebe ausgeweitet. Hier wurden bisher 170 Personen getestet, wobei hier kein Testergebnis positiv ausfiel. Ein Ergebnis war noch ausständig.

Neben diesen Betrieben wurden auch Screenings in den Bereichen Wohn- und Pflegeheime, Sozial- und Gesundheitssprengel, Behinderteneinrichtungen, Arztpraxen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schulen gemacht. Im Rahmen des Pilotprojekts des Bundes wurden auch im Tourismus Schwerpunkttestungen in der Tourismusregion Wilder Kaiser durchgeführt. Zuletzt wurde außerdem angekündigt, auch bei der Polizei und bei Asylwerbern zu testen.

Insgesamt wurden in Tirol mit Stand Montagmittag 92.611 Coronatests gemacht. In der vergangenen Woche wurden 4.200 Menschen auf das Virus getestet.

(APA)