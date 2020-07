Im zweiten niederösterreichischen Cluster um einen Schlachthof sind über Nacht vier Infektionen dazugekommen. Die Zahl der Neuinfektionen in ganz Österreich liegt abermals im dreistelligen Bereich.

Die Serie der Neuinfektionen im dreistelligen Bereich setzt sich fort. Nachdem am Vortag 133 neue Coronavirus-Fälle gemeldet wurden, sind von Mittwoch auf Donnerstag 116 Personen hinzugekommen. Die meisten davon mit 37 in Oberösterreich.

Dort war es ursprünglich zu einem Cluster im Umfeld der Freikirchen gekommen. Dieser hat sich nun auch auf Niederösterreich ausgeweitet. Am Donnerstag ist die Zahl der Infektionen in dem Wiener Neustädter Cluster um die Freikirche "Pfingstkirche Gemeine Gottes" von neun auf 22 angestiegen. Laut einem Sprecher der niederösterreichischen Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) seien weiterhin 270 Personen unter Beobachtung und abgesondert.

Auch einen zweiten Corona-Hotspot gibt es derzeit im Bundesland, einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn). Am Donnerstag hat sich die Zahl der Infektionen im Vergleich zum Vortag um vier auf 38 erhöht. Auch hier wurden Menschen in Quarantäne geschickt, Mittwochabend waren es 244 Personen.

Das Contact Tracing für die zwei niederösterreichischen Cluster wurde laut Sprecher von Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) eingeleitet.

Salzburger Polizisten großteils negativ

Die Testergebnisse von 101 Polizisten in der Stadt Salzburg sind zum Großteil negativ ausgefallen. In Polizeiinspektionen am Hauptbahnhof und im Stadtteil Itzling war es zu positiven Coronafällen gekommen, sie wurden vorübergehend geschlossen und alle dort Beschäftigten außer Dienst gestellt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, sei zu den bereits bekannten fünf Fällen lediglich ein sechster hinzugekommen. Die Auswertung der Proben hatte sich wegen einer technischen Panne im Labor zuletzt verzögert. Ausständig seien noch die Ergebnisse von acht weiteren Polizeimitarbeitern.

In Salzburg melden die Behörden unterdessen vier neue Infektionen in einem Asylquartier in Bergheim (Flachgau). Auch hier werden die Kontakte der Erkrankten derzeit erhoben. Bereits im März war das Haus schon einmal unter Quarantäne gestellt worden.

Unterdessen denkt das Land an, Lokalgäste in der Gastronomie registrieren zu lassen. Im Falle von Infektionen unter den Besuchern soll das den Gesundheitsbehörden die Kontaktnachverfolgung erleichtern. So sucht etwa derzeit eine Salzburger Cocktailbar über Facebook nach Gästen.

In Deutschland gibt es bereits seit Mai eine Registrierung. Dort müssen Gäste etwa Name und Telefonnummer angeben, die Regelungen sind aber von Bundesland zu Bundesland verschieden. In Salzburg könnten schon ab nächster Woche entsprechende Formulare in Restaurants und Bars aufliegen.

Viele Checks am Karawankentunnel

Ab Samstag wird das Bundesheer wieder die Gesundheitsbehörden bei den Grenzkontrollen in Kärnten unterstützen. Eine 40-köpfige Truppe wird an allen Kärntner Grenzübergängen zu Slowenien eingesetzt, da dort die Gesundheitschecks wieder vermehrt stattfinden. Auch von der sollen sie verstärkt werden.

Haupteinsatzgebiet wird der stark frequentierte Karawankentunnel sein, wo die Checks schon ab Freitag rund um die Uhr stattfinden sollen. Am Karawankentunnel ist am Wochenende mit stundenlangen Wartezeiten zu rechnen, und zwar in beiden Richtungen. Die weiteren betroffenen Grenzübergänge sind der Wurzenpass im Bezirk Villach-Land, der Loibltunnel im Bezirk Klagenfurt-Land, im Bezirk Völkermarkt die Grenzübergänge Seebergsattel, Paulitschsattel, Raunjak, Grablach und Leifling sowie der Grenzübergang Lavamünd im Bezirk Wolfsberg.

Aktuelle Zahlen für Österreich

So sind aktuell 1315 Personen aktiv mit der Virus infiziert. Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 1 (aktiv: 19) Kärnten: 1 (aktiv: 18), Niederösterreich: 27 (aktiv: 130) Oberösterreich: 37 (aktiv: 523), Salzburg: 7 (aktiv: 51) Steiermark: 9 (aktiv: 96), Tirol: 2 (aktiv: 40) Vorarlberg: 1 (aktiv: 5) und Wien: 31 (433).

Mit heutigem Stand 9.30 Uhr sind österreichweit 711 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 17.244 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 94 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon elf der Erkrankten auf Intensivstationen. Bisher gab es in Österreich 19.270 positive Testergebnisse.

(APA)