Maskenpflicht ausgeweitet, Einreise-Verordnung verzögert sich: Ab heute muss ein Mund-Nasen-Schutz nicht nur in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, sondern auch wieder im Lebensmittelhandel, in Tankstellenshops, in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch in Gesundheitseinrichtungen. Die Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zur Einreise aus Corona-Risikogebieten nach Österreich verzögert sich indes. Sie hätte ebenfalls heute in Kraft treten sollen, wird derzeit aber noch rechtlich geprüft. Mehr dazu.

US-Republikaner sagen ab: Der Nominierungsparteitag für US-Präsident Donald Trump soll nur in einem kleinen Rahmen (vermutlich in North Carolina) stattfinden. Die Veranstaltungen im von der Corona-Pandemie hart getroffenen Florida wurden abgesagt. Trump selbst meint dazu: Er werde seine Rede in einer "anderen Form" abhalten, einen Ort verrät er vorerst nicht. Mehr dazu.

Hagia Sophia öffnet: Nach der Rückumwandlung der ehemaligen Kirche bzw. des Museums Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee findet dort heute erstmals ein muslimisches Freitagsgebet statt. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen. Erwartet werden zwischen 1000 und 1500 muslimische Gläubige.

ÖVP nicht verhandlungsbereit: Auf taube Ohren stößt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mit seinem Wunsch, über Verbesserungen für abgelehnte Asylwerber zu verhandeln, denen nach abgeschlossener Lehre die Abschiebung droht. Man habe eine „gute Lösung“ und „darüber werden wir auch nicht verhandeln", kontert Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP). Mehr dazu.

Kommt Tyson zurück? Die Anzeichen für ein Show-Comeback des früheren Box-Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson verdichten sich. Dem Promiportal "TMZ.com" zufolge dürfte der erste Gegner des 54-Jährigen Ex-Mehrfach-Weltmeister Roy Jones werden. Mehr dazu.

Warum dem Staat Großzügigkeit besser steht: Das Gesundheitsministerium hat Fehler gemacht und stur verteidigt. Um das wiedergutzumachen, braucht es mehr als ein sonniges Minister-Lächeln, schreibt Ulrike Weiser in der Morgenglosse.

