China verbucht höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Anfang März

112 der insgesamt 127 gemeldeten Fälle werden in der nordwestlichen Region Xinjiang registriert. Auch das bisher von der Pandemie weitgehend verschonte Vietnam verbucht am Freitag einen Rekordwert.

In China haben die Behörden am Freitag 127 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Das ist der höchste Wert seit dem 5. März. 112 dieser Fälle werden in der nordwestlichen Region Xinjiang registriert, teilen die Gesundheitsbehörden mit.

Auch das bisher von der Pandemie weitgehend verschonte Vietnam verbuchte am Freitag einen Rekordwert. Innerhalb eines Tages seien wegen eines Ausbruchs in der Stadt Danang 45 Coronafälle hinzugekommen, teilte das Gesundheitsministerium des kommunistischen Landes mit. Damit gebe es seit dem neuerlichen Ausbruch 93 Infektionen. Das Nachbarland Chinas hält bisher bei insgesamt 509 Infektionen. An Covid-19 verstorben ist dort bisher noch niemand.

