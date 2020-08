Afghanistans Warlords kehren zurück

Abdul Rashid Dostum zählt zu den brutalsten Kriegsherren, die am Hindukusch seit vielen Jahren ihr Unwesen treiben. Jetzt wurde er befördert – ein Symbol für die Misere, in der Afghanistan steckt.

Seine Miliz wird für einige der schlimmsten Kriegsverbrechen in Afghanistan verantwortlich gemacht. Und er selbst gilt als der berüchtigteste Warlord des Landes. Trotzdem ist Abdul Rashid Dostum der nur dritte Mann in der Geschichte Afghanistans, dem eine besondere Ehre zuteilgeworden ist: Er wurde während einer feierlichen Zeremonie zum Marschall ernannt. Dostums Beförderung war Teil des Deals, den Afghanistans Präsident, Ashraf Ghani, mit Abdullah Abdullah abschloss – seinem Hauptrivalen, mit dem er sich nach den Präsidentschaftswahlen 2019 zerstritten hatte. Damit hat Ghani abermals die Kräfte gestärkt, die er einst bekämpfen wollte.



Afghanistans Streitkräfte und viele der Taliban haben sich zuletzt weitgehend an eine vereinbarte Waffenruhe gehalten. Die Terrororganisation des sogenannten Islamischen Staats (IS) versucht, das mit brutalen Aktionen zu hintertreiben. Die Rückkehr des Warlords Dostum in dieser schwierigen Phase ist ein weiteres Synonym für die Probleme, in denen das Land steckt.