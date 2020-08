Taylor Swift bricht Rekord: Keine hatte mehr Songs in den Charts

113 Lieder von Taylor Swift waren in den Billboard-Charts vertreten, darunter alls 16 Songs von „Folklore“.

„Folklore“, das ruhige neue Album von Taylor Swift kommt nicht nur bei den Popkritikern gut an, auch bei den Fans der Sängerin, die eigentlich für Pop bekannt ist: Alle 16 Songs von „Folklore“ sind in die US-Charts „Billboard Hot 100“ eingestiegen. Dadurch stellt Swift einen Rekord auf: Die Gesamtzahl von ihren Liedern, die in den Charts vertreten waren, ist von 97 auf 113 Titel gestiegen. Swift ist damit die Frau mit den meisten „Billboard Hot 100"-Einträgen in der Geschichte der US-Charts.

Swift hat damit den Rekord von US-Rapperin Nicki Minaj gebrochen. Diese hatte die Bestmarke mit 110 Songs seit dem 1. April 2017 gehalten. Sie überholte damals die verstorbene Soul-Ikone Aretha Franklin, die mit 73 Liedern in den US-Charts fast 40 Jahre lang den Rekord gehalten hatte. Franklin liegt in dieser Bestenliste weiterhin auf Platz drei vor Beyoncé, Rihanna und Madonna.

Den Rekord mit den meisten Songs insgesamt - ohne zwischen Frauen und Männer zu unterscheiden - hält der Rapper Drake mit 224 Liedern. Dahinter folgt der Cast der Musical-Serie „Glee“ mit 207 Songs und Lil Wayne mit 169 - vor Swift, die im Gesamtranking auf Platz vier kommt.

>> Bericht in „Billboard"

(APA/dpa)