Mateschitz stellt Medienprojekt "Addendum" ein

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz will seine 2017 ins Leben gerufene Medienstiftung „Quo Vadis Veritas“ nicht fortführen. Das von Michael Fleischhacker geleitete Online-Medium „Addendum“ soll ab September eingestellt werden.

Red-Bull-Gründer und Milliardär Dietrich Mateschitz verabschiedet sich von seinem jüngsten Medienunternehmen. Das von Ex-"Presse"-Chefredakteur Michael Fleischhacker geleitete Onlinemedium „Addendum“ soll bereits im September nach nicht einmal zwei Jahren eingestellt werden, wie es in einer knappen Aussendung Dienstagmittag hieß. Auch die 2017 gegründete Medienstiftung „Quo Vadis Veritas“ wird aufgelöst. Zur Stunde werden die rund 50 Mitarbeiter im Wiener Büro im 7. Bezirk informiert. Die Redaktion vertwitterte die OTS-Mitteilung mit einem selbstironischen Satz: „We put the END in AddENDum“.

We put the END in AddENDum.https://t.co/fNMDqheoEB — Addendum (@daswasfehlt) August 4, 2020

Die Aussendung im Wortlaut: „Nach eingehender, von wechselseitiger Wertschätzung geprägter Diskussion sind Dietrich Mateschitz als Stifter der Quo Vadis Veritas Privatstiftung und Michael Fleischhacker als Geschäftsführer der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH zu dem einvernehmlichen Entschluss gekommen, die Aktivitäten der Stiftung und die Rechercheplattform Addendum einzustellen. Der Grund dafür ist, dass es trotz erheblichen Mitteleinsatzes und einer Reihe erfolgreicher und relevanter Rechercheprojekte insgesamt nicht gelungen ist, die Zielsetzungen der Stiftung in ausreichendem Maß zu erfüllen und Dietrich Mateschitz beabsichtigt, die von ihm unterstützen journalistischen Aktivitäten stärker auf lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzungen zu konzentrieren.“

Erst 2017 wurde die Medienstiftung „Quo Vadis Veritas“ (Wohin gehst du, Wahrheit) gegründet. Sie war damals auf fünf Jahre angelegt und darauf ausgerichtet, ein neues Medium mit Tiefgang zu gründen. Michael Fleischhacker, von 2004 bis 2012 Chefredakteur der „Presse“, baute mit einem von Anfang an recht großen Team aus 50 Köpfen ein neues Online-Medium namens „Addendum“ ("Das was fehlt") auf, das sich auf hintergründige Recherchen und begleitende Fernsehreportagen spezialisierte und später auch ein Monatsmagazin herausbrachte. Auch die Redaktion der von Fleischhacker moderierten Sendung „Talk im Hangar“ auf Servus TV gehörte zu „Addendum". Das Budget belief sich zumindest zu Beginn auf rund sieben Millionen Euro im Jahr.

Michael Fleischhacker wird die wöchentliche Diskussionssendung auf Servus TV weiter moderieren. Ob es seinen Wochenend-Newsletter weiter geben wird, stand noch nicht fest.

