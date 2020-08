Österreich warnt vor Reisen nach Spanien

Wer aus Katalonien, Aragón und Navarra in Österreich einreisen will, muss demnächst in Quarantäne oder einen Test vorweisen.

Angesichts von rapide steigenden Corona-Neuinfektionen wird Österreich am Donnerstag oder spätestens am Freitag eine Reisewarnung für drei Regionen in Spanien aussprechen: für Aragón, Navarra und auch für die Touristenhochburg Katalonien mit der Metropole Barcelona. Das erfuhr die „Presse“ aus Regierungskreisen. Deutschland hatte bereits am 31. Juli offiziell vor Reisen in drei spanische Gegenden gewarnt.