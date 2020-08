Gold lässt Euro und Dollar ziemlich schlecht aussehen

Es kommt auf den Maßstab an: In Gold war die europäische Währung noch nie so wenig wert wie jetzt, verglichen mit Rohöl hält sie sich gut.

Die weithin verbreitete Annahme, dass das Sparbuch zwar nicht unbedingt eine besonders einträgliche, aber eine der sichersten Anlageformen wäre, kommt daher, dass die Wertentwicklung von Anlageformen in Euro (bzw. in den USA in Dollar) gemessen wird. Ein Dollar bleibt immer ein Dollar, ein Euro bleibt ein Euro. Wer 100.000 Euro auf einem Sparbuch hat, hat in einem Jahr noch immer 100.000 Euro, mitunter kommen sogar noch ein paar mickrige Zinsen dazu.