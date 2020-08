Mit der Antisemitismus-Keule gegen eine eigensinnige Künstlerin

Statt linke Haltung zu bekunden, vertraut Lisa Eckhart stur der eigenen hypertrophen Intelligenz. Das geht nicht. Schon gar nicht im linksgrünen Hamburg.

„Ob das Telefon besetzt ist / Ob die Badewanne leckt / Ob dein Einkommen falsch geschätzt ist / Ob die Wurscht nach Seife schmeckt / Ob am Sonntag nicht gebacken / Ob der Prinz of Wales schwul / Ob bei Nacht die Möbel knacken / Ob dein Hund 'n harten Stuhl /An allem sind die Juden schuld / Die Juden sind an allem schuld.“



Viele werden Friedrich Hollaenders Couplet „An allem sind die Juden schuld“ von 1931 kennen. Vermutlich werden aber nur wenige wissen, dass es der Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens als „widerlich und abstoßend“ verurteilte. Das Spottlied sei das „Schulbeispiel einer Verkennung und Verzerrung“, wie sie „die antisemitische Agitation nicht anders darstellen würde“.