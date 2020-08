Pop-up statt Praktikum

Weil ihre Praktika wegen Corona ausgefallen sind, hat eine Handvoll Schüler in Wien ein Lokal eröffnet. Und es macht Spaß.

Es hätte in den ersten Pop-up-Tagen schon Gelegenheiten gegeben, um in Panik auszubrechen. Da war zum Beispiel der Abend, an dem der Strom zusammenbrach. Statt mit acht Elektrokochplatten – schon das eine ziemliche Herausforderung – mussten „Die Boys & Marie“ in ihrer Küche mit zwei Herdplatten auskommen: nicht so lustig, wenn draußen die Gäste sitzen. „Aber wir hatten noch kein Problem, das wir nicht lösen konnten“, sagt Moritz Pennetzdorfer.