Ein Superjob für die Grünen

Im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler wird eine Chefin für die überaus mächtige „Supersektion“ gesucht. Insider wollen schon wissen, wer den Job bekommt.

Da könnten Machtfantasien ausgelebt werden. Die Sektion IV im Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler gibt auch wirklich was her: Die sogenannte Verkehrssektion ist eine von sieben im Ministerium, aber sie ist bei Weitem die größte – sogar im Vergleich zu anderen Ministerien des Landes. Hier wird gleichsam über alle Verkehrswege entschieden – Wasser, Luft, Straße und Schiene. Da geht es also um viel, auch um viel Geld. Und das schreit förmlich nach Zwist und Argwohn. Nicht nur in der Vergangenheit – auch jetzt, wo Ministerin Gewessler kurz davor ist, den prestigeträchtigen Job neu zu besetzen.