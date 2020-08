„Die Kontrolle hat komplett versagt“

Heinrich Schaller, CEO der Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, ärgert sich, dass sein Institut sowohl bei der Commerzialbank Mattersburg als auch bei Wirecard zur Kasse gebeten wird – und fordert neue Regeln für die Aufsicht.

Die Presse: Wir sind noch mitten in der Coronakrise. Wie wollen Sie die Wirtschaft unterstützen?



Heinrich Schaller: Indem wir Unternehmen Liquidität zur Verfügung stellen. In dem Moment, in dem sie zu wenig davon haben, ist es vorbei. Wobei man unterscheiden muss: Große Unternehmen waren auf die Krise liquiditätsmäßig vorbereitet. Sie haben aus der Finanzkrise 2008/09 gelernt und Vorsorgen getroffen. Für KMU ist das schwieriger, da sind die Banken gefordert, sie zu unterstützen.



In welcher Form könnte das passieren? Können Sie sich vorstellen, Stundungen zu verlängern?