Trennung: Was fühlt das Kind?

Eltern von Scheidungskindern plagt meist ein schlechtes Gewissen – dabei sind die Kleinen flexibler als die meisten Erwachsenen. Trotzdem muss das Verhalten von Kindern nach einer Trennung genau beobachtet werden. Ein wertschätzendes Verhältnis zwischen den Eltern ist jedenfalls für alle ein Gewinn.

Die Kinder toben zwischen den gepackten Koffern umher, während ihre Mutter im Kopf noch einmal die Urlaubsliste durchgeht. Es ist das erste Mal, dass die 31-Jährige mit den Kleinen allein verreist, seit sie und ihr Mann im vergangenen Spätherbst beschlossen haben, sich zu trennen. Die Nervosität ist hoch, denn vor der Abreise gibt es noch so viel zu tun. Wenn die vierjährige Tochter im Urlaub den ganzen Tag im Wasser spielen will und der Sohn (22 Monate) lieber Sandburgen baut, muss die Mutter einen Kompromiss finden. Sie kann schließlich nicht überall gleichzeitig sein. Mit dem Exmann besteht geteiltes Sorgerecht: Er betreut Marlene und Benjamin jeden zweiten Donnerstag bis Sonntag, in den Ferien übernimmt der Vater die Kinder zur Hälfte.