Melania Trump: Weiche Worte, harter Look

Beim Parteitag der Republikaner trat die First Lady als Fürsprecherin ihres Gatten Donald auf. Inhaltlich gab sie sich weicher als andere Redner, ihre Kleiderwahl unterstrich die Botschaft aber (wieder einmal) nicht.

Es handelt sich um den klassischen Fall einer Text-Bild-Schere: Während Melania Trump sich auf dem Parteitag der Republikaner deutlich „softer“ gab als ihre Vorrednerinnen und Vorredner, sprach das von ihr gewählte Outfit - eine an Militäruniformen angelehnte Silhouette des Labels Alexander McQueen - eine ganz andere Sprache.



Als FLOTUS (das steht für „First Lady of the United States") erwähnte sie ausdrücklich das Coronavirus und die zu bewältigende Gesundheitskrise; sie dankte all jenen, die sich in dieser Situation persönlich einsetzten und einsetzen. Während also der Spin ihres Auftritts inhaltlich in eine durchaus versöhnliche und „menschliche“ Richtung angelegt war, sprach ihre Kleiderwahl eine andere Sprache.