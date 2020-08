Trump schickt Nationalgarde nach Kenosha

(c) imago images/ZUMA Wire (Chris Juhn via www.imago-images.de)

Bei den Protesten in Wisconsin wurden zwei Menschen getötet. Ein Polizist hatte zuvor einem Afroamerikaner mehrmals in den Rücken geschossen. Der US-Präsident will Truppen schicken.

New York. Das Städtchen Kenosha im Bundesstaat Wisconsin ist zum Zentrum der Unruhen rund um Polizeigewalt in den USA geworden, nachdem ein weißer Polizist einem Afroamerikaner am Sonntag mehrmals in den Rücken geschossen hatte. Bilder von gewalttätigen Ausschreitungen machen die Runde, das Gerichtsgebäude musste weitläufig abgesperrt werden, Geschäfte im Zentrum Kenoshas wurden geplündert. In der Nacht auf Mittwoch kamen zwei Menschen ums Leben. Es drohte eine Ausweitung der Proteste.



Seit dem Tod von George Floyd Ende Mai schwelt in den USA ein Konflikt um Polizeigewalt und Rassismus, der von Mal zu Mal eskaliert. Auslöser für die jüngsten Unruhen war ein Video von einem Polizeieinsatz am Wochenende, bei dem der Afroamerikaner Jacob Blake schwer verletzt wurde. Er dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit gelähmt bleiben. Darin ist zu sehen, dass ein Polizist den 29-Jährigen mehrmals zum Stehenbleiben auffordert. Blake ignoriert die Anweisung und öffnet die Autotür. Nachdem der Polizist den Afroamerikaner ohne Erfolg zurückzuhalten versucht hatte, eröffnet er das Feuer.