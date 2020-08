Zebra in Rosa

Dreimasterblumen bringen Farbe in die Wohnung selbst schwarzer Daumen.

Es war ein allerhöchstens zwei Zentimeter langes Stämmchen einer besonders hübschen Zimmerpflanze, eine Winzigkeit, die niemand vermissen würde. Das rosa-weiß-grün gestreifte Exemplar, von dem ich es abzwickte, war Teil eines dieser oft überkandidelten Arrangements, die in Gartencentern in einem Topf oder einer Schale mehrere Zimmerpflanzen vereinen und meistens auch mit Entbehrlichem wie Federn, Perlen und anderem Schnickschnack aufgeputzt sind.



Es gab nur dieses eine Stück weit und breit, und da ich überkandidelte Arrangements nicht mag, die Pflanze jedoch außergewöhnlich und solo in einem Topf nicht aufzutreiben war, raffte ich zugegebenermaßen nicht ganz rechtmäßig diesen Hauch eines Ablegers an mich. Ein Eierbecher war groß genug, um ihn einzuwassern, und darin trieb er rasch Wurzeln. Mittlerweile ist die kleine Tradescantia, auch unter dem Namen Dreimasterblume bekannt, eine ausgewachsene Beglückung. Wahrscheinlich handelt es sich um die Sorte Tradescantia zebrina Discolor.

Tradescantien sollen hier jenen ans Herz gelegt werden, die sich selbst als Träger schwarzer Daumen erachten und vor der Pflege von Zimmerpflanzen zurückschrecken, weil sie der Meinung sind, sowieso alle umzubringen. Die Dreimasterblume wird auch Sie aushalten, sie ist genügsam, und sie kann tadellos lange Zeit auch im Wasser überleben, wenn es mit etwas Hydrokulturdüngerperlen veredelt ist. Eine der beliebtesten Sorten ist regelmäßig silbrig-lila-grün gestreift. Das Diebesgut des Frühjahrs hingegen ist kleinwüchsiger und unregelmäßig gestreift. Das helle Rosa der Blättchen war es, dem ich nicht widerstehen konnte.



Dreimasterblumen wollen hell stehen, jedoch nicht in praller Mittagssonne schmachten. Sie wollen nicht austrocknen, sondern bevorzugen ein regelmäßig feuchtes Substrat.