Demo in Wien gegen "Coronadiktatur"

Laut Veranstaltern versammelten sich rund 3000 Teilnehmer beim Wiener Resselpark.

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Samstagabend laut Veranstaltern rund 3000 Teilnehmer beim Wiener Resselpark versammelt. Im Gegensatz zu der Kundgebung in Berlin habe es "keinerlei Probleme" gegeben, so Sprecher Martin Rutter.

Das Ziel der Versammlung laut Hannes Brejcha von Querdenker Wien: "Wir möchten bis zu 15.000 Menschen vor Ort aus dieser 'Coronadiktatur' befreien und Hunderttausende online erreichen." Als Redner hatten sich u.a. Peer Eifler, Franziska Loibner, Alexandra Koller und Merith Streicher zu den Themen Impfzwang, juristische Sicht auf Corona-Maßnahmen, 5G sowie „Killervirus Ja oder Nein" angekündigt.

(APA)