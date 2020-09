Kuh vertreibt Bär im Trentino: Dieses Video begeistert das Netz

Ein Video zeigt, wie eine Kuh erfolgreich ihr Revier verteidigt. Rund 90 Bären leben in der norditalienischen Region Trentino in freier Wildbahn - nicht immer gehen Vorfälle so glimpflich aus.

Begegnen sich ein Raubtier und ein Nutztier. So fangen oft Geschichten an, die für einen der Beteiligten kein gutes Ende nehmen. Doch auf einer 2000 Meter hohen Weide am Monte Peller im Trentino trug sich etwas andere zu. Eine Kuh verteidigte ihr Revier tapfer und schlug einen Braunbären in die Flucht. Die Szene, festgehalten von Giacomo Torresani auf Video, begeistert das Netz:

Im Trentino leben rund 90 Bären in freier Wildbahn, sie wurden vor 20 Jahren in der Region angesiedelt. Nicht immer gehen Begegnungen so glimpflich aus, zuletzt häuften sich die Vorfälle. Manchmal dringen sie in Wohngebiete ein und attackieren Nutztiere. Vor einer Woche attackierte und verletzte in der Ortschaft Andalo ein Bär einen Carabiniere. Der Mann kam mit Verletzungen an den Schultern davon. Er konnte sich dank eines Freundes retten, der den Bären mit seinen Schreien und Hilferufen abgelenkt hatte. Der Bär wurde eingefangen.

Ende Juli brach ein mit der Kennzeichnung M49 bekannter Problembär aus einem Tierpflegezentrum aus - bereits zum zweiten Mal. Der „Ausbrecherkönig“ konnte bis jetzt nicht eingefangen werden. Im Juni attackierte ein Bär zwei Männer. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti kündigte die Tötung eines Bären an, die beiden Männer - ein Vater und sein Sohn - sprachen sich dagegen aus. Auch der italienische Umweltminister Sergio Costa will eine Tötung verhindern.

Eine überraschende Begegnung erlebte diesen Sommer auch eine Familie bei einem Ausflug. Der neunjährige Sohn bekam viel Applaus für sein vorbildliches Verhalten:

(sk)