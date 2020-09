Bogdan Roščic und Philippe Jordan kündigen neuen „Ring“ an

Staatsoper. Zum Einstand sprach Philippe Jordan mit Bogdan Roščic über sein Buch „Der Klang der Stille“ und seine Pläne.

Es ist eine erstaunliche Koinzidenz: Philippe Jordan, der neue Musikdirektor der Wiener Staatsoper, und sein Vorgänger, Franz Welser-Möst, haben in den vergangenen Wochen Bücher herausgebracht, in denen sie Gedanken über das Dirigenten-Metier festgehalten haben. Welser-Möst präsentierte seinen Band mit dem Titel „Wie ich die Stille fand“, Philippe Jordan nannte sein von Haide Tenner aufgezeichnetes Buch „Der Klang der Stille“ (Residenz Verlag).

Im Gespräch mit dem neuen Operndirektor Bogdan Roščic stellte er den Band am Donnerstagnachmittag vor. Wobei Roščic anmerkte, dass es nicht ganz einfach war, den Dirigenten zu überreden, das Amt des Musikdirektors anzunehmen: „Die Staatsoper war nachweislich nicht in seiner Lebensplanung.“ Nun gelang es – und die gemeinsame Arbeit wird in der fünften Spielzeit in einem neuen „Ring des Nibelungen“ gipfeln. Trotz der intensiven Gespräche im Vorfeld hat der Direktor noch „Dinge in seinem Buch gefunden, die ich nicht kannte.“ Im übrigen stellte er dem Musikdirektor Fragen. Etwa: „Warum kommen Menschen des 21. Jahrhunderts in die Oper?“ Eine Frage, die für Jordan „schwer zu beantworten ist, weil ich Oper von klein auf geliebt habe. Michael Hanekes Satz stimmt: Wenn alle Elemente zusammen passen, ist Oper die größte Kunstform, die's gibt. Es gelingt nicht immer, aber es ist unser Traum, das jeden Tag, an dem wir das machen, zu realisieren“.

Gegen die Schwellenangst

Der These, Oper sei eine Angelegenheit für einige wenige Kenner, widerspricht Jordan heftig: „Dass Oper nur für Kenner ist, halte ich für ein Märchen. Viele haben schon als Kinder zur Oper gefunden. Natürlich gibt es die, die genau wissen: An dieser oder jener Stelle kommt ein Cellosolo. Aber ich habe auch Freunde, die vorher noch nie in der Oper waren, und die es richtig toll fanden, sobald sie die Schwelle überschritten hatten.

Interessant für den Direktor war es auch, zu erfahren, wie es sein Musikchef mit den Inszenierungen hält, was er von Regisseuren erwartet. Jordan: „Es ist schon einmal gut, wenn ein Regisseur ganz klar zu dem Stück steht, wenn er nicht sagt: Ich kann mit diesem Stück nicht. Ich dirigiere ja auch nicht die Fünfte Bruckner, wenn ich noch keinen Zugang dazu gefunden habe.“

Ideal wäre es, so Jordan, „wenn der Regisseur auch Partitur lesen könnte. Wenn nicht, dann muss er – oder sie – zumindest eine Sensibilität und ein Ohr haben: Warum ist an dieser Stelle ein Oboensolo? Ich wünsche mir Regisseure, die aus dem Stück heraus arbeiten. Ich mag die Diskussion über modernes oder museales Theater nicht. Es gibt nur gutes und schlechtes Theater.“

Was sich ändern wird an der Staatsoper, was sich schon geändert hat, kam an diesem Nachmittag auch zur Sprache. Die Veränderungen im Ensemble der Staatsoper hat man beispielsweise gemeinsam beschlossen: „Es war schon eine große Umwälzung“, bekannte Bogdan Roščic, „Wir haben gute neue Sänger gebracht, aber auch viele gute vorgefunden. Das Ensemble ist deutlich kleiner geworden. Das war eine pragmatische Entscheidung. Wir haben uns angeschaut, was auch quantitativ nötig ist.“ (tst)

