Leben im Schlaraffenland

Derzeit biegen sich die Obstbäume unter den Früchten, und damit haben nicht nur die Schafe, die mancherorts darunter weiden, sondern auch wir große Freude.

Der alte Hammel trägt zwar schon Grau in seinem schokobraunen Bart, und er ist auch nicht mehr so hurtig auf den Beinen wie in fernen Jugendtagen, doch wenn es um Zwetschken geht, stolpert er rührend schnell daher. Saftige süße Früchte – Leibspeise!



Der Himmel über den Schafen hängt zurzeit voller Delikatessen. Man muss, als Mensch, nur kurz an einem Ast rütteln, auf dass es Zwetschken regne, und schon ist man umringt von der gefräßigen Herde.