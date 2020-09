USA: Schlammschlacht eröffnet die heiße Wahlkampfphase

Harte Zeiten für Donald Trump: Eine Kontroverse um das Verhältnis zum Militär und Enthüllungsbücher setzen ihm zu.

Wien/Washington. Am Labour-Day-Wochenende, das in den USA das Ende der Sommerferien und heuer auch den Start des Intensiv-Wahlkampfs markiert, wollte sich der Präsident bei einer Golfrunde eine Verschnaufpause gönnen. Vor seinem Klub in Virginia vor den Toren Washingtons empfing ihn ein Häuflein von Pro- und Contra-Demonstranten, wie dies inzwischen Alltag ist im Land. Von New York bis Portland gingen Trump-Gegner und Aktivisten der „Black Lives Matter“-Bewegung auf die Straße, von Texas bis Oregon bekundeten Anhänger ihre Sympathien für den Präsidenten – und zuweilen fehlte nicht viel, und es wäre zur Konfrontation gekommen.



Vor dem Golfklub in Sterling schwenkten beide Seiten die Sternenbanner. Die Trump-Gegner waren indessen aufgebracht über seine angebliche Schmähung von gefallenen Soldaten als „Verlierer“ und „Trottel“.